Россиянам назвали лучшие дни недели для путешествий на автомобиле
Чтобы сэкономить на проезде по платным трассам, следует отправляться в путешествие на автомобиле в понедельник - четверг. Об этом NEWS.ru рассказал автоэксперт Дмитрий Гайдукевич.
Он привёл в пример поездку из Санкт-Петербурга к Чёрному морю, в ходе которой в будние дни проезд по платным дорогам обойдется в 10 924 рубля в одну сторону. Если же ехать в пятницу - воскресенье, то придётся заплатить более 12 с половиной тысяч рублей.
«Правило «рабочих дней» работает не на всех направлениях. Например, проезд по трассе М-12 «Восток» из Москвы в Казань будет стоить одинаково вне зависимости от дня недели», - отметил Гайдукевич.
Эксперт добавил, что поездку нужно планировать таким образом, чтобы рано утром или ночью проезжать крупные города, в которых могут быть пробки.
Ранее Арбитражный суд в Москве взыскал с певца Филиппа Киркорова задолженность за проезд по платным участкам ЦКАД и М-12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Россиянам назвали лучшие дни недели для путешествий на автомобиле
