Водители Mercedes и BMW чаще остальных незаконно паркуются на местах для инвалидов в Москве

С мест для инвалидов в 2023 году в Москве было эвакуировано более 29 тысяч автомобилей. Чаще всего среди владельцев люксовых автомобилей на таких парковочных местах свои машины оставляли водители Mercedes-Benz (1150 случаев) и BMW (1137 случаев), сообщил в своем Telegram-канале департамент транспорта столицы. На третьем месте находится Porsche (148 случаев). В пятерку также вошли автомобилисты на Jaguar (57 случаев) и Cadillac (38 случаев).

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В дептрансе отметили, что на парковках для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит, выделено не менее 10% мест. Занимать их могут только автомобили, на которых законно установлен знак «Инвалид».

Наиболее популярными цветами автомобилей у россиян остаются черный, белый и серебристый, однако в погоне за модой соотечественники могут выбирать машины ярких расцветок. Об этом НСН заявили автоэксперты Игорь Моржаретто и Андрей Ломанов.


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ФОТО: РИА Новости
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