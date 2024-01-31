Водители Mercedes и BMW чаще остальных незаконно паркуются на местах для инвалидов в Москве

В дептрансе отметили, что на парковках для людей с инвалидностью и тех, кто их перевозит, выделено не менее 10% мест. Занимать их могут только автомобили, на которых законно установлен знак «Инвалид».

Наиболее популярными цветами автомобилей у россиян остаются черный, белый и серебристый, однако в погоне за модой соотечественники могут выбирать машины ярких расцветок. Об этом НСН заявили автоэксперты Игорь Моржаретто и Андрей Ломанов.



