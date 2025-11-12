Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч

Проблема возникла из-за мошеннической схемы, которую используют некоторые перевозчики. Владельцы фур перед проездом автоматических пунктов весогабаритного контроля устанавливают на свои автомобили номера-дубликаты, совпадающие с реальными регистрационными знаками легковых машин. После проезда пункта контроля дальнобойщики снимают подложные номера и возвращают свои.

Автоматические камеры фиксируют перевес, превышение габаритов, но система не может распознать несоответствие между зарегистрированным типом транспортного средства и фактическим.

Так, житель Омска получил на свой автомобиль Chevrolet Lacetti постановление о штрафе в 600 тысяч рублей за перевозку крупногабаритного груза шестиосным автопоездом. К документу была приложена фотография магистрального тягача Kenwort Т200. Отменить незаконное постановление удалось только через суд.

Единственным способом оспорить необоснованный штраф для владельцев легковых автомобилей остается обращение в суд с предоставлением доказательств, что их транспортное средство не могло совершить указанное нарушение.

Введение административной ответственности за неправомерный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.

