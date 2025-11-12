Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч
В России участились случаи, когда владельцы легковых автомобилей необоснованно получают многотысячные штрафы от Ространснадзора за нарушения, которые фактически совершили большегрузные фуры, сообщают «Известия».
Проблема возникла из-за мошеннической схемы, которую используют некоторые перевозчики. Владельцы фур перед проездом автоматических пунктов весогабаритного контроля устанавливают на свои автомобили номера-дубликаты, совпадающие с реальными регистрационными знаками легковых машин. После проезда пункта контроля дальнобойщики снимают подложные номера и возвращают свои.
Автоматические камеры фиксируют перевес, превышение габаритов, но система не может распознать несоответствие между зарегистрированным типом транспортного средства и фактическим.
Так, житель Омска получил на свой автомобиль Chevrolet Lacetti постановление о штрафе в 600 тысяч рублей за перевозку крупногабаритного груза шестиосным автопоездом. К документу была приложена фотография магистрального тягача Kenwort Т200. Отменить незаконное постановление удалось только через суд.
Единственным способом оспорить необоснованный штраф для владельцев легковых автомобилей остается обращение в суд с предоставлением доказательств, что их транспортное средство не могло совершить указанное нарушение.
Введение административной ответственности за неправомерный штраф поможет сотрудникам полиции быстрее наладить систему фото и видеофиксации ДТП, чтобы людям не приходили какие-то «дикие» штрафы, заявил НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по контролю Дмитрий Гусев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Миллионы россиян могут лишиться доступа к семейной ипотеке
- Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч
- Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году
- В Госдуме ответили на учения ВС Британии по захвату нефтяных вышек РФ
- СМИ: Ухудшение качества мобильного интернета в Петербурге связано с мерами безопасности
- СМИ: Взорвавшаяся в руках ребенка бомба в Красногорске была начинена гвоздями
- В Кремле объяснили, почему истребители РФ сопровождали борт Токаева
- СМИ: Путин доказал свое превосходство над лидерами ЕС
- Вучич заявил, что Европа готовится к возможной войне с Россией
- В Красногорске ребенку оторвало пальцы во время попытки поднять сверток с деньгами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru