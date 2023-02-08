Водителей в РФ начали штрафовать за проезд на жёлтый сигнал светофора

Российские суды начали штрафовать водителей за проезд на жёлтый сигнал светофора, сообщает «Российская газета».

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Отмечается, что для доказательства вины используются записи с камер видеонаблюдения. За первое нарушение предусмотрен штраф, за второе - лишение прав.

Согласно правилам дорожного движения, проезд на жёлтый сигнал светофора запрещён, однако автомобилист может проехать, если у нет возможности остановить машину без экстренного торможения.

В последнее время в таких случаях суды поддерживают обвинения. Так, Мосгорсуд признал виновником россиянина, который выехал на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора и спровоцировал ДТП. В другом случае видеозапись помогла кассационому суду установить, что проехавший на жёлтый сигнал светофора водитель мог остановить машину до перекрёстка.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев заявил, что в 2023 году водителей без полиса ОСАГО начнут штрафовать по камерам, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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