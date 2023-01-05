Юрист предупредил россиян о появлении нового сигнала светофора

Как отметил эксперт, новый знак сигнализирует о наличии пешеходного перехода.

«Стрелка указывает на то, что по направлению движения (обычно за поворотом) пешеход имеет право переходить дорогу в связи с разрешающим сигналом светофора», — рассказал юрист.

В качестве эксперимента сигнал ранее был установлен в некоторых регионах и доказал свою эффективность. Редин подчеркнул, что нововведение не вводит новые правила, а лишь дополнительно информирует пешеходов, пишет Ura.ru.

Кроме того, юрист предупредил о разделении сигналов светофоров для велосипедистов и пешеходов. При этом люди, которые используют средства индивидуальной мобильности, должны следовать сигналам в виде силуэта пешехода при движении по тротуару, в виде знака велосипеда — при движении по велодорожке.

