Водителей с гирляндами на авто могут лишить прав

Водители, которые в преддверии Нового года украсили свои автомобили гирляндами, рискуют столкнуться с наказанием в виде лишения водительских прав, пишет портал e1.ru.

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По словам автоэксперта Дмитрия Ларионова, это действие подпадает под третий пункт статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, говорится о запрете на управление транспортным средством, «цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по допуску к эксплуатации».

За подобное нарушение водителю грозит наказание в виде лишения прав на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года обеспечить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, которые сняты специальным приложением «Народный инспектор». В России уже были попытки привлечь граждан к фиксации нарушений ПДД, и хотя инспекторов ГИБДД не хватает, особой эффективностью «народные инспекторы» не обладали, напомнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

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ФОТО: pixabay.com
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