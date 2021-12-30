Водителей с гирляндами на авто могут лишить прав

По словам автоэксперта Дмитрия Ларионова, это действие подпадает под третий пункт статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. В нем, в частности, говорится о запрете на управление транспортным средством, «цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям по допуску к эксплуатации».

За подобное нарушение водителю грозит наказание в виде лишения прав на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года обеспечить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, которые сняты специальным приложением «Народный инспектор». В России уже были попытки привлечь граждан к фиксации нарушений ПДД, и хотя инспекторов ГИБДД не хватает, особой эффективностью «народные инспекторы» не обладали, напомнил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

