Цены на недвижимость сильно выросли, но застройщики говорят, что не могут продавать дешевле, потому что себестоимость тоже выросла в разы, заявила брокер, директор агентства недвижимости Мария Солякова в пресс-центре НСН.

«Самая больная тема в том, что цены на недвижимость сильно выросли. Даже мы как специалисты не готовы к таким ценам. Но застройщики говорят, что не могут продавать дешевле, потому что себестоимость выросла в разы. Сейчас покупателей не успокаивают даже эскроу-счета, потому что ценник несоизмеримо разнится. Ещё один тренд на трынке: были люди, которые могли себе позволить купить жильё детям, вложиться в недвижимость в инвестиционных целях. Но они переходят на срочные счета с высокой ставкой на вкладе. Этот инструмент просто даёт им более высокую доходность, чем недвижимость. Ко мне приходят люди, которые год-два назад планировали купить конкретное жильё, а теперь они уже не могут. И им приходится «ужиматься» по площади, по другим условиям», - отметила она.

По ее словам, сегодня спрос продолжает падать после всплеска в июле, но цены вниз не идут.

«В июле был всплеск спроса из-за опасений, что ужесточатся условия по семейной ипотеке, а в августе всё вернулось на круги своя. И очень много людей не знают, что им делать, они в замешательстве. Ведь и на рынке вторичного жилья «вымылось» всё, что можно. К тому же, там многое зависит от ремонта, который сильно подорожал», - заключила она.

Летний сезон 2026 года стал для российского рынка недвижимости временем противоречивых тенденций. Спрос на ипотеку заметно снизился после июньского всплеска: в июле россияне оформили ипотечных кредитов примерно на 355,3 млрд рублей — на 25,4% меньше, чем месяцем ранее. При этом за январь–июль общий объём ипотечных выдач достиг около 2,6 трлн рублей, что на 38% больше результата за аналогичный период прошлого года.

Охлаждение спроса пока не привело к обвалу стоимости жилья. По оценкам экспертов, с начала года цены на новостройки в номинальном выражении выросли на 3,6%. Однако с учётом инфляции реальная стоимость первичного жилья снизилась примерно на 0,5%.

