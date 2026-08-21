Ипотека сегодня остается заградительным инструментом и используется в основном для сопровождения альтернативных сделок, заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.

«По данным Росреестра, у нас в июле 2026 года по отношению к июлю 2025 года объемы выдачи всей ипотеки сократились на 20%. Понятно, что ипотека не является сейчас инструментом поддержки, там заградительная ставка. 65-80% от всей ипотеки – льготная. При этом объективной статистики по объемам досрочного погашения, по сокращению периода ипотеки например, сейчас нет. Ипотека сегодня остается заградительным инструментом и используется сегодня в основном для сопровождения альтернативных сделок: когда люди продают что-то своё, что перестало быть нужным, и покупают жильё, которое лучше удовлетворяет их жилищные потребности», - объяснил он.

Апрелев также назвал одну из причин, почему вторичный рынок стал более привлекательным.

«Поменять жильё, сохраняя возможность его использования, позволяет только вторичный рынок. Потому что на первичном рынке вы вынуждены ещё и снимать, ожидая, когда новое жильё достроят. А на вторичном рынке значительное количество предложений – уже с ремонтом, там вкладываться так сильно не нужно», - добавил он.

По данным Росстата, уже в I квартале 2026 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке по России составляла около 219,5 тыс. рублей против 202 тыс. рублей годом ранее. На вторичном рынке — 144 тыс. рублей против 126,6 тыс. рублей годом ранее. Индекс цен за квартал также показывал рост: первичное жильё подорожало на 3,9%, вторичное — на 1,8%.

