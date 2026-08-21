Драпеко назвала запрет «Маши и Медведя» на Украине «крайней степенью идиотизма»

Как отметила парламентарий, подобные ограничения - это «по меньшей мере странно» и «крайняя степень идиотизма».

«Дальше уже начнется запрет алфавита и всего остального. Где только найдут русский след, там и запрещают. У Рэя Брэдбери есть такой рассказ, где заклеили половину карты. Просто заклеили — и все, нет этого. Вот и на Украине нас пытаются все время стереть, замазать и одновременно уничтожить», — подчеркнула Драпеко.

По словам депутата, это «психологически ужасно» и стало катастрофической ситуацией для Украины, но «так им и надо».

Ранее украинские власти ввели санкции против создателей «Маши и Медведя» - студии Animaccord и продюсера Дмитрия Ловейко.

