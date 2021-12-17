Российские водители смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД

Россияне смогут «штрафовать» друг друга за нарушения правил дорожного движения с помощью нового мобильного приложения. Об этом пишет Autonews.

В России начали использовать дроны для выявления нарушителей ПДД

Приложение «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы».

«При помощи этого сервиса москвичи могут отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена", на газонах и за неоплату парковки», — пишет портал.

Правительство РФ внесет необходимые изменения в законодательство до 1 июля 2022 года, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеШтрафыПДД
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