Водителей призвали не выезжать на дороги в Арктике

Отмечается, что призыв особенно актуален для жителей прибрежных районов регионов. По данным сотрудников комитета, в Арктике ожидаются сложные погодные условия — дороги занесет снегом, а порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Ранее в Красноярске с 30 января по 2 февраля ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

