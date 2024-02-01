Водителей призвали не выезжать на дороги в Арктике

Жителей арктических регионов России призвали не пользоваться личным автотранспортом. Об этом сообщил Telegram-канал «КП Якутия» со ссылкой на комитет по транспорту республики.

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Отмечается, что призыв особенно актуален для жителей прибрежных районов регионов. По данным сотрудников комитета, в Арктике ожидаются сложные погодные условия — дороги занесет снегом, а порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Ранее в Красноярске с 30 января по 2 февраля ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:АвтомобилистыПогодаАрктикаЯкутия

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