Водителей призвали не выезжать на дороги в Арктике
1 февраля 202419:04
Жителей арктических регионов России призвали не пользоваться личным автотранспортом. Об этом сообщил Telegram-канал «КП Якутия» со ссылкой на комитет по транспорту республики.
Отмечается, что призыв особенно актуален для жителей прибрежных районов регионов. По данным сотрудников комитета, в Арктике ожидаются сложные погодные условия — дороги занесет снегом, а порывы ветра будут достигать 20 м/с.
Ранее в Красноярске с 30 января по 2 февраля ввели режим неблагоприятных метеоусловий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru