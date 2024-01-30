В Красноярске ввели режим «черного неба» до 2 февраля

В Красноярске с 30 января по 2 февраля ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), заявила заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

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Так называемое «черное небо» накрыло российский город, а режим НМУ первой категории опасности в Красноярске продлится с 19:00 30 января до 19:00 2 февраля. Гуменюк также уточнила, что режим «черного неба» сохранится в Минусинске, его отменят на сутки позже запланированного — 31 января в 19:00.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по платной трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана сумели восстановить в полном объеме на всем ее протяжении после аномальных снегопадов, отмечает RT.

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