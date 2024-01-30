В Красноярске ввели режим «черного неба» до 2 февраля

Так называемое «черное небо» накрыло российский город, а режим НМУ первой категории опасности в Красноярске продлится с 19:00 30 января до 19:00 2 февраля. Гуменюк также уточнила, что режим «черного неба» сохранится в Минусинске, его отменят на сутки позже запланированного — 31 января в 19:00.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей по платной трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана сумели восстановить в полном объеме на всем ее протяжении после аномальных снегопадов, отмечает RT.

