В Красноярске ввели режим «черного неба» до 2 февраля
В Красноярске с 30 января по 2 февраля ввели режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), заявила заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.
Так называемое «черное небо» накрыло российский город, а режим НМУ первой категории опасности в Красноярске продлится с 19:00 30 января до 19:00 2 февраля. Гуменюк также уточнила, что режим «черного неба» сохранится в Минусинске, его отменят на сутки позже запланированного — 31 января в 19:00.
Ранее сообщалось, что движение автомобилей по платной трассе М-12 «Восток» на территории Татарстана сумели восстановить в полном объеме на всем ее протяжении после аномальных снегопадов, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru