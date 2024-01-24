Циклоны с трёх океанов принесли непогоду в Россию

Циклонические штормы разу с трёх океанов накрыли запад и восток России, информирует центр погоды «Фобос». Как уточнили синоптики, сибирский антициклон, который действовал на азиатской части РФ, столкнулся сразу с тремя циклонами.

Из-за такого взаимодействия третьи сутки подряд непогода осложняет жизнь на Дальнем Востоке, она также потревожила Приморский край и обрушилась на Сахалин. Циклоны пришли из Ледовитого, Атлантического и Тихого океанов.

Согласно прогнозу, штормовой ветер сохранится до выходных, ожидается усиление снегопадов в Дальновосточном регионе, особенно в Южно-Сахалинске. Одновременно к Восточно-Европейской равнине сейчас подступают теплые воздушные массы.

В районах от Архангельска до Курска температура в течение суток перейдет от минусовых значений к положительным. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», не исключены ледяные дожди.

