Силы ПВО уничтожили 93 украинских беспилотника
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали более 90 беспилотников ВСУ над Россией. Об этом рассказали в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – указано в сообщении.
Так, 45 дронов сбили в Белгородской области, девять – в Краснодарском крае, семь – в Нижегородской области, четыре – в Воронежской. Кроме того, 20 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, еще восемь – над водами Азовского.
Ранее беспилотники ВСУ впервые ликвидировали в Архангельской области, военные сбили два дрона в регионе, пишет Ura.ru.
