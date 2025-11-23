Россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП

Как заявил автоюрист Лев Воропаев, наказание варьируется в зависимости от суммы ущерба: от штрафа в 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, если мошенничество признано особо крупным (свыше 6 млн).

Отмечается, что с наступлением холодов автомобилисты стали чаще сталкиваться с другой проблемой — повреждением проводки грызунами. Эксперт Дмитрий Бондарь советует в таких случаях обращаться за компенсацией по полису КАСКО или в управляющую компанию, если машина была припаркована на территории, где водятся крысы.

Ранее водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

