Россиянам грозит уголовная ответственность за подделанные с помощью ИИ фото ДТП
Использование искусственного интеллекта для подделки фотографий дорожно-транспортного происшествия с целью получения страховки может обернуться для мошенников тюремным сроком, сообщает РИА Новости.
Как заявил автоюрист Лев Воропаев, наказание варьируется в зависимости от суммы ущерба: от штрафа в 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, если мошенничество признано особо крупным (свыше 6 млн).
Отмечается, что с наступлением холодов автомобилисты стали чаще сталкиваться с другой проблемой — повреждением проводки грызунами. Эксперт Дмитрий Бондарь советует в таких случаях обращаться за компенсацией по полису КАСКО или в управляющую компанию, если машина была припаркована на территории, где водятся крысы.
Ранее водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
