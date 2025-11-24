Британия отправила патрульный корабль для сопровождения корвета и танкера ВМФ РФ

Великобритания отправила патрульный корабль для сопровождения судов Военно-морского флота России. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на британское министерство обороны.

«Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после сопровождения их в проливе Ла-Манш», — отметили в военном ведомстве.

Кроме того, британское минобороны рассказало, что направило три разведывательных самолета Poseidon в Исландию. Воздушные суда были отправлены в рамках миссии НАТО по якобы наблюдению за кораблями РФ в Северной Атлантике и Арктике.

Ранее британский эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat сопровождали российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время прохождения через Ла-Манш, пишет Ura.ru.

