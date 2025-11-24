Британия отправила патрульный корабль для сопровождения корвета и танкера ВМФ РФ
Великобритания отправила патрульный корабль для сопровождения судов Военно-морского флота России. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на британское министерство обороны.
«Британский патрульный корабль перехватил российский корвет и танкер после сопровождения их в проливе Ла-Манш», — отметили в военном ведомстве.
Кроме того, британское минобороны рассказало, что направило три разведывательных самолета Poseidon в Исландию. Воздушные суда были отправлены в рамках миссии НАТО по якобы наблюдению за кораблями РФ в Северной Атлантике и Арктике.
Ранее британский эсминец HMS Duncan и вертолет Wildcat сопровождали российский противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» во время прохождения через Ла-Манш, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Британия отправила патрульный корабль для сопровождения корвета и танкера ВМФ РФ
- Водителей предупредили о нововведениях по дорожным знакам с 2026 года
- Группы диверсантов ВСУ по ошибке перестреляли друг друга под Купянском
- Украина подтвердила, что проект мирного плана отвечает ее интересам
- Разработаны меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»
- СМИ: План США по Украине был изменен после переговоров в Женеве
- В Санкт-Петербурге выдают автономера с новым кодом региона
- Мерц считает, что пункты плана США по Украине о замороженных активах РФ неприемлемы
- Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях поднимут до миллиона
- Правительство просят оценить риски роста цен из-за отмены скидок на маркетплейсах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru