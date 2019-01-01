Водителей могут начать проверять на алкоголизм перед выдачей прав

Сайт «Общероссийского народного фронта» сообщает, что для этого россиян могут обязать сдавать соответствующий тест. Через месяц отсрочки замеченному в злоупотреблении спиртным предложат пройти проверку повторно.

По мнению Брюна, аналогичную меру можно распространить и на кандидатов, которые претендуют на опасную производственную работу, прописав норму в законодательстве. Сейчас в России такой тест необходимо сдавать при оформлении справки на владение оружием.

