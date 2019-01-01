Общество

Водителей могут начать проверять на алкоголизм перед выдачей прав

8 июля15:17

Граждан России, возможно, станут проверять на частоту употребление спиртных напитков перед выдачей водительских удостоверений. Об этом сообщи главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн.

Как отмечает Ura.ru, по мнению специалиста, для чрезмерных любителей алкоголя необходимо устанавливать отсрочку в получении прав на управление транспортом, например, на месяц.

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Сайт «Общероссийского народного фронта» сообщает, что для этого россиян могут обязать сдавать соответствующий тест. Через месяц отсрочки замеченному в злоупотреблении спиртным предложат пройти проверку повторно.

По мнению Брюна, аналогичную меру можно распространить и на кандидатов, которые претендуют на опасную производственную работу, прописав норму в законодательстве. Сейчас в России такой тест необходимо сдавать при оформлении справки на владение оружием.

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ТЕГИ:Водительские ПраваАлкоголизмПроверка