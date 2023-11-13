Водителей, имеющих вид на жительство в РФ, заставят получить российские права

Согласно новому Федеральному закону № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 закона „О безопасности дорожного движения“», который был принят 10 июля этого года, водители с иностранными правами будут сдавать только теоретический экзамен для получения российских ВУ. Получить российские права необходимо в течение года с 1 марта 2024 года.

Однако новый закон не коснется водителей, которые получали права в Белоруссии. С белорусскими правами можно будет ездить и после 1 марта 2025 года.

В начале октября Минтранс заявил о росте цен на такси до 44% в отдельных регионах, в среднем по России — на 5%. Основной причиной увеличения цен в министерстве назвали недостаточную подготовку регионов к реализации закона о такси, напоминает RT. Согласно закону, с 1 сентября станут обязательными не только разрешения на использование автомобиля как такси, но еще и на работу водителем. Самозанятые должны будут получить разрешение на себя.

