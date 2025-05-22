СМИ: Компания актёров сериала «Слово пацана» проиграла в суде почти миллион рублей

Арбитражный суд Москвы встал на сторону ООО «Альянслогистик» и обязал фирму «Эу, пацан!» выплатить долг в размере 904 тысячи рублей, а также проценты за использование чужих денежных средств.

Бренд чипсов актер Рузиль Минекаев, мама Кемстача Лаура Кемстач и бизнесмен Паулюс Виталиус учредили в конце 2023 года. За 2024 год компания по продаже снеков заработала 29,5 млн рублей.

Ранее Рузиль Минекаев вошел в число победителей ежегодного рейтинга Forbes «З0 до 30» в категории «Искусство», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

