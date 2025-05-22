СМИ: Компания актёров сериала «Слово пацана» проиграла в суде почти миллион рублей
Компания чипсов «Эу, пацан!», которая принадлежит звездам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузилю Минекаеву и Леону Кемстачу, проиграла в суде логистической компании ООО «Альянслогистик» почти миллион рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.
Арбитражный суд Москвы встал на сторону ООО «Альянслогистик» и обязал фирму «Эу, пацан!» выплатить долг в размере 904 тысячи рублей, а также проценты за использование чужих денежных средств.
Бренд чипсов актер Рузиль Минекаев, мама Кемстача Лаура Кемстач и бизнесмен Паулюс Виталиус учредили в конце 2023 года. За 2024 год компания по продаже снеков заработала 29,5 млн рублей.
Ранее Рузиль Минекаев вошел в число победителей ежегодного рейтинга Forbes «З0 до 30» в категории «Искусство», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru