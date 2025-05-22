СМИ: У блогера Лерчек выявили новый долг перед налоговой на 28 млн рублей
Федеральная налоговая служба (ФНС) выставила блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) новый счет на 28 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT.
Только на прошлой неделе блогер погасила задолженность перед ФНС в размере 25 млн рублей.
Чекалина находится под домашним арестом в рамках дела о незаконном выводе 250 млн рублей из России уже восемь месяцев.
Ранее, 28 апреля, Мосгорсуд подтвердил решение о продлении срока домашнего ареста для блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина, а также для Романа Вишняка, соучредителя фирмы Чекалина, до 26 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru