СМИ: У блогера Лерчек выявили новый долг перед налоговой на 28 млн рублей

Чекалина находится под домашним арестом в рамках дела о незаконном выводе 250 млн рублей из России уже восемь месяцев.

Ранее, 28 апреля, Мосгорсуд подтвердил решение о продлении срока домашнего ареста для блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина, а также для Романа Вишняка, соучредителя фирмы Чекалина, до 26 мая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».