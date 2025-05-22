В Петербурге на футбольном поле заперли лося
22 мая 202511:17
Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга лось попал в ловушку на футбольной площадке. Об этом сообщил новостной портал 78.ru.
Поздним вечером 21 мая одинокое животное заблудилось и оказалось заперто на спортивном объекте. Местные жители заметили его и вызвали сотрудников экологической службы.
Уточняется, что лося обездвижили. Здоровью животного в данный момент ничего не угрожает. Осталось неизвестным, как сохатый оказался практически в центре города.
Ранее ветеринар рассказал, почему сбитый в Подмосковье лось мог скрывать боль, напоминает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru