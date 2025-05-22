В Петербурге на футбольном поле заперли лося

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга лось попал в ловушку на футбольной площадке. Об этом сообщил новостной портал 78.ru.

Лосю, сбитому под Истрой, оказали помощь и отправили на реабилитацию

Поздним вечером 21 мая одинокое животное заблудилось и оказалось заперто на спортивном объекте. Местные жители заметили его и вызвали сотрудников экологической службы.

Уточняется, что лося обездвижили. Здоровью животного в данный момент ничего не угрожает. Осталось неизвестным, как сохатый оказался практически в центре города.

Ранее ветеринар рассказал, почему сбитый в Подмосковье лось мог скрывать боль, напоминает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ФутболСанкт-ПетербургДикие Животные

Горячие новости

Все новости

партнеры