В Балашихе бетонный забор упал на двух подростков
Бетонный забор упал на двух подростков на стройке в Балашихе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел накануне вечером на улице Колдунова.
«В результате причиненных травм 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь», - рассказали в прокуратуре, отметив, что второму подростку оказали медпомощь и отпустили его домой.
После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Тверской области двух подростков задержали за подготовку теракта в здании Минобороны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru