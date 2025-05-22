В Балашихе бетонный забор упал на двух подростков

Бетонный забор упал на двух подростков на стройке в Балашихе. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел накануне вечером на улице Колдунова.

«В результате причиненных травм 12-летний мальчик доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь», - рассказали в прокуратуре, отметив, что второму подростку оказали медпомощь и отпустили его домой.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тверской области двух подростков задержали за подготовку теракта в здании Минобороны.

