Умер актер из сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй
22 мая 202511:43
Британский актер Майкл МакСтэй умер на 93-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на представителя артиста.
«Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет», - отмечается в материале.
Актер скончался из-за сердечной недостаточности. Он умер дома в окружении близких.
Майкл МакСтэй был известен по ролям в фильме «Шерлок Холмс и звезда оперетты», сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации».
Ранее в Мексике скончалась актриса из телесериала «Богатые тоже плачут» Аврора Клавель, ей было 88 лет, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru