Умер актер из сериала «Доктор Кто» Майкл МакСтэй

Британский актер Майкл МакСтэй умер на 93-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на представителя артиста.

«Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет», - отмечается в материале.

Актер скончался из-за сердечной недостаточности. Он умер дома в окружении близких.

Майкл МакСтэй был известен по ролям в фильме «Шерлок Холмс и звезда оперетты», сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации».

Ранее в Мексике скончалась актриса из телесериала «Богатые тоже плачут» Аврора Клавель, ей было 88 лет, пишет RT.

