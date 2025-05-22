Глава офиса Зеленского назвал условия дальнейших контактов Украины и России

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000"», - написал политик в своем Telegram-канале.

Как отметил Ермак, далее стороны должны определить место для следующей встречи.

Ранее представители РФ и Украины договорились в Стамбуле о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что работа над обменом ведется, пишет RT.

