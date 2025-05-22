На крыше музея «Гараж» покажут спектакль «Б.Р.»

В Москве на крыше музея «Гараж» в четверг, 22 мая, пройдет спецпоказ спектакля «Б.Р.», посвященного поэту Борису Рыжему, сообщает «buro24/7.ru».

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По словам режиссера Даниила Романова, главной особенностью этой постановки станет совмещение современной поэзии, хореографии и музыки.

В спектакле задействованы: премьер Большого театра Игорь Цвирко, танцовщик и хореограф Александр Тронов, заслуженный артист России Олег Габышев, актер МХТ им. А. П. Чехова Алексей Кирсанов, композитор и исполнитель Всеволод Дорохов, музыканты euphoria orchestra и другие артисты.

«Записанный при жизни голос поэта, станет основой повествования, а каждый артист привнесет свою интерпретацию поэзии — через танец, слово и музыку», - говориться в анонсе спектакля.

Ранее театр Пушкина перенес премьеру спектакля «Буря», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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