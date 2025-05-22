СМИ: Трамп отверг предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине
Президент США Дональд Трамп отверг предложение лидеров Евросоюза о «безусловном» прекращении огня на Украине по итогам возможных переговоров в Ватикане. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что 19 мая Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Украины, Франции, ФРГ, Италии, Финляндии и председателем Еврокомиссии. По данным источников, в беседе некоторые из политиков настаивали, что результатом возможных переговоров по Украине должно стать «безусловное» прекращение огня. Однако Трамп якобы ответил, что ему не нравится этот термин в обсуждении переговоров по урегулированию.
Кроме того, американский президент якобы рассказал коллегам, что президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» на Украине.
Ранее СМИ сообщили от отказе Трампа от призывов к прекращению огня после переговоров с Путиным, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru