СМИ: Трамп отверг предложение ЕС о «безусловном» прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп отверг предложение лидеров Евросоюза о «безусловном» прекращении огня на Украине по итогам возможных переговоров в Ватикане. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что 19 мая Трамп провел телефонные переговоры с лидерами Украины, Франции, ФРГ, Италии, Финляндии и председателем Еврокомиссии. По данным источников, в беседе некоторые из политиков настаивали, что результатом возможных переговоров по Украине должно стать «безусловное» прекращение огня. Однако Трамп якобы ответил, что ему не нравится этот термин в обсуждении переговоров по урегулированию.

Кроме того, американский президент якобы рассказал коллегам, что президент России Владимир Путин «считает, что движется к победе» на Украине.

Ранее СМИ сообщили от отказе Трампа от призывов к прекращению огня после переговоров с Путиным, пишет RT.

