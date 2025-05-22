Американские учёные объяснили, почему не стоит откладывать будильник

Исследователи пришли к выводу, что нельзя нарушать фазу быстрого сна, которая наступает прямо перед пробуждением. Прерывать ее кнопкой повтора вредно, дополнительный сон после первого пробуждения не поможет ее компенсировать.

В этот момент мозг активно обрабатывает эмоции и восстанавливает когнитивные функции организма. Если сорвать эти процессы постоянными откладываниями будильников, то восстановиться за ночь не получится. Ученые отметили, что лучше всего спать без перерывов.

Ранее сообщалось, что около половины россиян не могут встать на работу с первого будильника, напоминает НСН.

