«Квалификация!»: Депутат Ефимов объяснил рост числа ДТП по вине водителей автобусов

Ранее издание «Известия» сообщило, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. С начала года произошло чуть меньше 97 тысяч ДТП (на 4,9% больше прошлогодних значений). На 216% увеличилось число происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, также выросло число ДТП по вине водителей автобусов и трамваев (5,9% и 4,9%) и водителей-иностранцев (4,3%). Ефимов объяснил, с чем связан прирост ДТП с участием водителей общественного транспорта.

«Во-первых, это погодные катаклизмы, сотрясающие Россию в последнее время. Во-вторых, у нас большая кадровая текучка, которая привела к нехватке около 30% водителей, в отдельных регионах ситуация еще хуже. К тому же, закрываются отдельные маршруты, приехавшие из-за рубежа водители уезжают из-за того, что падение рубля по отношению к доллару вынуждает платить им вдвое больше, чтобы зарплата в долларах оставалась такой же. Многие были мобилизованы в зону проведения спецоперации. Также снижается уровень квалификации водителей, приходится даже приглашать тех, кто уже вышел на пенсию», — сказал Ефимов.

Собеседник НСН добавил, что куда большее количество ДТП происходит с участием грузовых автомобилей.

«Больше бьются грузовики, потому что они не лицензируются, мы не знаем, кто сидит за рулем, зачастую водители работают нелегально, а грузоперевозчики не платят налоги. Да и со средствами индивидуальной мобильности непонятно, что делать. Необходимо освобождать от них тротуары, которые должны быть предназначены только для пешеходов. Все механические транспортные средства должны двигаться по дорогам», — добавил депутат.

В заключение Ефимов рассказал о прошедшем всероссийском круглом столе, посвященном транспортной безопасности.

Мы провели всероссийский круглый стол с участием представителей почти 60 регионов, транспортной администрации, перевозчиков, представителей Торгово-промышленной палаты, Минтранса, Минтруда и других ведомств. Есть поручение президента по вопросу общественного транспорта. Много денег будет выделяться на обновление парка и поддержание исправного состояния техники на фоне ухода иностранных брендов. Это острые проблемы, но, думаю, мы их решим», — подытожил он.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире НСН назвала самокаты одним из самых безопасных видов транспорта и связала большие показатели аварийности с увеличением количества самокатов в принципе, а также с более активным фиксированием ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

