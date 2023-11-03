«Квалификация!»: Депутат Ефимов объяснил рост числа ДТП по вине водителей автобусов
Рост числа ДТП по вине водителей общественного транспорта обусловлен погодными катаклизмами и низкой квалификацией водителей, сказал НСН Виталий Ефимов.
На увеличение числа ДТП по вине водителей общественного транспорта влияют погодные катаклизмы, а также нехватка работников и снижение уровня квалификации. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов.
Ранее издание «Известия» сообщило, что по итогам девяти месяцев 2023 года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. С начала года произошло чуть меньше 97 тысяч ДТП (на 4,9% больше прошлогодних значений). На 216% увеличилось число происшествий с участием средств индивидуальной мобильности, также выросло число ДТП по вине водителей автобусов и трамваев (5,9% и 4,9%) и водителей-иностранцев (4,3%). Ефимов объяснил, с чем связан прирост ДТП с участием водителей общественного транспорта.
«Во-первых, это погодные катаклизмы, сотрясающие Россию в последнее время. Во-вторых, у нас большая кадровая текучка, которая привела к нехватке около 30% водителей, в отдельных регионах ситуация еще хуже. К тому же, закрываются отдельные маршруты, приехавшие из-за рубежа водители уезжают из-за того, что падение рубля по отношению к доллару вынуждает платить им вдвое больше, чтобы зарплата в долларах оставалась такой же. Многие были мобилизованы в зону проведения спецоперации. Также снижается уровень квалификации водителей, приходится даже приглашать тех, кто уже вышел на пенсию», — сказал Ефимов.
Собеседник НСН добавил, что куда большее количество ДТП происходит с участием грузовых автомобилей.
«Больше бьются грузовики, потому что они не лицензируются, мы не знаем, кто сидит за рулем, зачастую водители работают нелегально, а грузоперевозчики не платят налоги. Да и со средствами индивидуальной мобильности непонятно, что делать. Необходимо освобождать от них тротуары, которые должны быть предназначены только для пешеходов. Все механические транспортные средства должны двигаться по дорогам», — добавил депутат.
В заключение Ефимов рассказал о прошедшем всероссийском круглом столе, посвященном транспортной безопасности.
Мы провели всероссийский круглый стол с участием представителей почти 60 регионов, транспортной администрации, перевозчиков, представителей Торгово-промышленной палаты, Минтранса, Минтруда и других ведомств. Есть поручение президента по вопросу общественного транспорта. Много денег будет выделяться на обновление парка и поддержание исправного состояния техники на фоне ухода иностранных брендов. Это острые проблемы, но, думаю, мы их решим», — подытожил он.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире НСН назвала самокаты одним из самых безопасных видов транспорта и связала большие показатели аварийности с увеличением количества самокатов в принципе, а также с более активным фиксированием ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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