Украинский дрон атаковал мост в Курской области

Беспилотник ВСУ ударил по автомобильному мосту близ деревни Семеново Некрасовского сельсовета в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел минувшей ночью. Обошлось без пострадавших.

«В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Как отметил врио губернатора, мост соединяет между собой Малогнеушевский и Некрасовский сельсоветы и «не несет никакого военного значения». Хинштейн поручил временно исполняющему обязанности министра транспорта и автомобильных дорог области Александру Замараеву подключиться к восстановлению моста, ремонтные бригады начнут работы уже сегодня.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 22 мая над Курской областью нейтрализовали 12 дронов ВСУ, пишет RT.

