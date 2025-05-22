Украинский дрон атаковал мост в Курской области
Беспилотник ВСУ ударил по автомобильному мосту близ деревни Семеново Некрасовского сельсовета в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел минувшей ночью. Обошлось без пострадавших.
«В результате удара повреждены покрытие и ограждение. Движение транспорта не нарушено», - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Как отметил врио губернатора, мост соединяет между собой Малогнеушевский и Некрасовский сельсоветы и «не несет никакого военного значения». Хинштейн поручил временно исполняющему обязанности министра транспорта и автомобильных дорог области Александру Замараеву подключиться к восстановлению моста, ремонтные бригады начнут работы уже сегодня.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 22 мая над Курской областью нейтрализовали 12 дронов ВСУ, пишет RT.
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