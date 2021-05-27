Водителей электросамокатов хотят обязать носить шлемы

Курдесов отметил, что электросамокаты стали популярным видом транспорта у россиян. При этом до сих пор не прописаны четкие требования безопасности и правил их эксплуатации, что вызывает негативную реакцию у многих пешеходов и у автомобилистов.

Общественник также напомнил, что владельцы электросамокатов нередко получают тяжёлые травмы, нуждаются в экстренной медицинской помощи в результате дорожных происшествий, передает RT.

В Казани ранее сервисам по прокату электросамокатов объявили ультиматум: местное ГИБДД обязало их в течение четырех дней снизить максимальную скорость поездок до 15 километров в час, разрешить доступ к самокатам только с 18 лет и освободить тротуары от транспортных средств. Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что формально руководители сервисов не обязаны подчиняться этим требованиям.

