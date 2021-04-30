«Носом в асфальт». Шкуматов предупредил самокатчиков перед майскими

«Сложный вопрос. С одной стороны я понимаю Госавтоинспекцию, потому что сезон только открылся, а уже появились происшествия, которые связаны с наездами водителей электросамокатов на пешеходов. Пока наше законодательство не регулирует средства индивидуальной мобильности, идет только обсуждение этой проблемы, никто не понимает, что с этим делать. Поэтому эти требования могут быть обжалованы через прокуратуру, но я очень хорошо понимаю позицию ГИБДД, и я здесь на месте этих сервисов не пытался противостоять Госавтоинспекции, а наоборот пытался бы найти общий язык, потому что у всех одна цель. У сервисов – чтобы самокаты оставались в хорошем состоянии, не разбивались и дольше служили, у Госавтоинспекции - чтобы люди, которые на них ездят, не наезжали на пешеходов. К этому нужно подходить конструктивно Владельцы сервисов по прокату самокатов должны отнестись с пониманием к этим требованиям, это в их же интересах», - считает эксперт.

По мнению Шкуматова, одной из проблем является то, что в ПДД не обозначен статус водителей электросамокатов. По современным правилам дорожного движения самокатчик является пешеходом, даже если ездит со скоростью выше, чем автомобилей. Из-за этого и наезд самоката на человека не фиксируется как ДТП.

«Люди, которые ездят на электросамокатах на тротуарах с большой скоростью, с большой долей вероятности могут столкнуться с пешеходом. И дальше проблема возникнет не только у самого водителя самоката, который пешеход по ПДД, но и у сервиса, предоставившего аренду. Я убежден, что должны выдаваться в аренду только маломощные электросамокаты, именно прогулочного типа. Причем именно с немощным двигателем, чтобы большую скорость нельзя было развить чисто технически», - заявил специалист.

В преддверие майских праздников сервисы по прокату электросамокатов становятся все более популярными – специализированные приложения занимают места в первой десятке PlayMarket и AppStore. Шкуматов считает, что важно напоминать новичкам об опасности этого вида транспорта.

«Электросамокат ни разу не безопасен. Я удивляюсь, кто пустил этот слух. Маленькое колесо - любая ямка, любой бордюрчик - и на высокой скорости человек летит вперед. Выдернуть колесо, как на велосипеде, нельзя. Очень многие новички думают: «А, что там, бордюрчик маленький, несколько сантиметров торчит». И летят потом носом в асфальт. Поэтому, конечно, все здесь зависит от скорости и модели электросамоката. Скорость движения в 15-20 километров в час мне кажется оптимальной. Если столкновение на такой скорости и произойдет, стороны отделаются только синяками, ссадинами и царапинами. А если больше… Некоторые модели развивают скорость сто километров в час. Сам ехал на МКАДе со скоростью 80 километров в час, меня обогнал человек на электросамокате. Причем я ехал в крайнем правом ряду, а он по обочине. А это, как вы понимаете небезопасно, поэтому в прокат надо сдавать только самокаты, которые технически не могут развивать большую скорость движения. Самокаты должны быть самокатами, а не байками», - отметил эксперт.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН поддержал идею ограничить скорость электросамокатов.

