Водителей будут лишать прав за долги свыше 10 тысяч рублей
Российских водителей, которые имеют долги свыше 10 тысяч рублей, будут лишать прав, сообщает «РЕН ТВ».
Это стало возможно благодаря совместной работе Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Такая мера заработает в ближайшее время. Как ожидается, новые ограничения будут бессрочными и снимутся только на следующий день после того, как владелец автомобиля погасит долги.
Аналогичным образом лишатся права управления те, кто не платит алименты. В третью группу попали должники служб каршеринга.
Как сообщалось ранее, в российской столице появится новый инструмент борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Программа поможет автоинспекторам с помощью мобильного приложения «Перехват» отслеживать и проверять автомобили, которые находятся в розыске, сняты с учёта и зарегистрированы на умерших владельцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Элтон Джон установил рекорд по попаданию в топ-10 британских чартов
- Водителей будут лишать прав за долги свыше 10 тысяч рублей
- Власти Астраханской области объявили режим повышенной готовности из-за гари
- Полиция подтвердила гибель пяти челоек при стрельбе в Норвегии
- ВОЗ: Вакцина от коронавируса не должна быть предварительным требованием для въезда в страну
- В Норвегии не исключают версию теракта в убийстве прохожих в Конгсберге
- ВОЗ: Число случаев заражения COVID в мире сократилось за неделю на 7%
- Молдавия объявила «режим тревоги» из-за вероятного повышения цены на газ
- Судно ВМС Украины получило повреждение из-за погоды на Черном море
- РФ объявила миграционную амнистию для 158 тысяч узбекистанцев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru