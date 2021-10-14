Водителей будут лишать прав за долги свыше 10 тысяч рублей

Это стало возможно благодаря совместной работе Федеральной службы судебных приставов и ГИБДД. Такая мера заработает в ближайшее время. Как ожидается, новые ограничения будут бессрочными и снимутся только на следующий день после того, как владелец автомобиля погасит долги.

Аналогичным образом лишатся права управления те, кто не платит алименты. В третью группу попали должники служб каршеринга.

Как сообщалось ранее, в российской столице появится новый инструмент борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Программа поможет автоинспекторам с помощью мобильного приложения «Перехват» отслеживать и проверять автомобили, которые находятся в розыске, сняты с учёта и зарегистрированы на умерших владельцев.

