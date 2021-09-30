СМИ: Российские автошколы начнут обучать водителей на автомагистралях
Обучение в автошколах навыкам управления автомобилем и мотоциклом в условиях автомагистрали станет обязательным, соответствующие поправки в программы подготовки водителей разработало Минпросвещения. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ведомство намерено изменить распределение часов практических занятий и уделить больше внимания отработке навыков вождения в условиях города. Так, для будущих водителей категории В планируется ввести 18 часов занятий на автодроме и 38 часов занятий в городе (вместо 24 и 32 часов соответственно), отмечает Ura.ru.
Министерству экономического развития РФ необходимо оценить предложенные Минпросвещения изменения. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта следующего года.
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