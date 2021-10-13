В Москве появится новый инструмент борьбы с нарушителями ПДД

В российской столице появится новый инструмент борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Программа поможет автоинспекторам с помощью мобильного приложения «Перехват» отслеживать и проверять автомобили, которые находятся в розыске, сняты с учёта и зарегистрированы на умерших владельцев, передает "Говорит Москва".

Из-за особенностей закона таким автомобилистам сейчас удаётся избежать штрафов с камер. Новый софт предназначен для инспекторов ГИБДД, МАДИ, АМПП и должен быть внедрён в следующем году.

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Ранее стало известно, что пьянство за рулем, возможно, будет караться в России тюрьмой. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил ввести уголовную ответственность для пьяных водителей вместо нынешних лишения прав и штрафов.


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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Нарушения ПДДПДД
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