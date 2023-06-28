«Проверенное дно»: В МЧС перечислили безопасные для купания московские пляжи

В Москве в этом году для купания оборудованы 13 пляжей, заявил государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров в пресс-центре НСН.

«В Москве водных объектов всего 130, а пляжей 13 штук. Все они проверяются, подаются декларации, совершаются проверки. Навещаем, смотрим. Работа идет с владельцами, как частными, так и городскими. Пляж должен иметь спасательные посты, медпункты, забор воды должен производиться и чистка дна. Среди пляжей в этом году «Серебряный бор-2», пляжный комплекс «Серебряный бор-3», «Левобережный», «Динамо», «Тропарево», «Рублево». В Москве тоже можно выйти и искупаться рядом с домом. На этих пляжах проверенное дно и есть специальная зона для детей», - рассказал он.

Со всеми адресами можно ознакомиться на сайте правительства.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян в пресс-центре НСН назвал песчаные карьеры самыми опасными для купания.

