Россиян предупредили об аресте за купание в фонтанах

По его словам, минимальное наказание - штраф за порчу имущества в размере 500 рублей. Если же действия гражданина сочтут нарушением общественного порядка, то сумма вырастет до 2,5 тысячи рублей.

Бондарь отметил, что купание в фонтане также могут квалифицировать как мелкое хулиганство, что карается административным арестом на срок до 15 суток.

«Так что лучше поискать более безопасные и законные способы охладиться», — заключил эксперт.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что в результате купания в фонтане собака может заразиться инфекциями, которые могут привести к летальному исходу, сообщает RT.

