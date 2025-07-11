Россиян предупредили об аресте за купание в фонтанах
Купание в фонтанах может обернуться для граждан штрафом или даже административным арестом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По его словам, минимальное наказание - штраф за порчу имущества в размере 500 рублей. Если же действия гражданина сочтут нарушением общественного порядка, то сумма вырастет до 2,5 тысячи рублей.
Бондарь отметил, что купание в фонтане также могут квалифицировать как мелкое хулиганство, что карается административным арестом на срок до 15 суток.
«Так что лучше поискать более безопасные и законные способы охладиться», — заключил эксперт.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что в результате купания в фонтане собака может заразиться инфекциями, которые могут привести к летальному исходу, сообщает RT.
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