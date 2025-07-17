«На территории Москвы разрешено купание в семи местах. Задекларировано 16 пляжей, но по проверкам Роспотребнадзора лишь в семи зонах отдыха. Мониторинг осуществляется практически ежедневно, цифра меняется в зависимости от обстановки. Одну из зон купания закрыли на днях из-за состояния воды. В этом году появилась новая зона купания в ЦПКиО имени Горького. Мы участвовали в приемке, это довольно современное и максимально безопасное место — здесь есть спасательный пост, медпункт, а также дежурят спасатели-общественники. Сейчас правительство Москвы пытается сделать больше безопасных мест для купания москвичей», — сказал Черепков.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что граждане, отдыхающие на необорудованных или диких пляжах, могут быть оштрафованы или арестованы на 15 суток.

