«Поколение бумеранга»: Почему женщинам сложнее жить с родителями
Общество стало более лояльно относиться ко взрослым людям, живущим с родителями, однако психологическое напряжение внутри семьи от этого никуда не делось, заявила НСН Екатерина Каталина.
Сегодня совместное проживание взрослых людей с родителями уже не порицается обществом, однако психологически это бывает очень сложно, особенно для молодых женщин, которым необходимо подавлять свое естественное стремление быть полноправной хозяйкой пространства, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.
Сегодня каждый девятый россиянин старше 29 лет специально живет с родителями или у родственников, чтобы накопить на собственное жилье или хотя бы на первоначальный взнос на ипотеку, следует из данных исследования застройщика «Гранель». При этом более половины опрошенных испытывают от этого дискомфорт. При этом доля испытывающих неудобство женщин в два раза выше, чем мужчин. Каталина объясняет это тем, что у молодых женщин более ярко выражен конфликт ценностей с родителями при совместном проживании.
«К 30 годам у женщины формируются устойчивые собственные привычки, бытовые стандарты и потребность быть полноправной хозяйкой своего пространства. Когда она живет с родителями, она неизбежно остается в роли "дочери", что подразумевает определенную субординацию и подчинение родительским приоритетам. Мать в такой семейной системе обычно сохраняет статус главной женщины в доме, что ведет к микроконфликтам на кухне, в вопросах уборки и даже выбора хобби. На женщину сильнее давит скрытое ожидание реализации в качестве личности, способной организовать свой быт. Также для женщин критически важна приватность в личной жизни, которую крайне сложно обеспечить под присмотром родителей, что создает постоянный эмоциональный стресс», — отметила собеседница НСН.
Между тем психолог отметила, что в современном мире отношение общества к совместному проживанию взрослых людей с родителями изменилось.
«Экономическая ситуация, рост цен на недвижимость и высокая стоимость аренды в крупных городах привели к тому, что совместное проживание нескольких поколений перестало восприниматься как однозначный признак неудачливости. Сегодня это чаще трактуется как рациональная жизненная стратегия, позволяющая экономить ресурсы для крупных целей или обеспечивать взаимную поддержку. В социологии даже появился термин "поколение бумеранга", описывающий взрослых людей, возвращающихся в родительский дом. Тем не менее, несмотря на экономическое одобрение, психологический аспект остается сложным, так как потребность в сепарации является естественным этапом развития здоровой личности. Таким образом, общество стало относиться к этому лояльнее с финансовой точки зрения, но внутрисемейное напряжение от этого никуда не исчезло», — подчеркнула Каталина.
Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказывал НСН, что 9 из 10 людей становятся тревожными во взрослом возрасте из-за того, что один из их родителей страдал тревожностью, мнительностью или повышенной эмоциональностью.
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