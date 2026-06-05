Между тем психолог отметила, что в современном мире отношение общества к совместному проживанию взрослых людей с родителями изменилось.

«Экономическая ситуация, рост цен на недвижимость и высокая стоимость аренды в крупных городах привели к тому, что совместное проживание нескольких поколений перестало восприниматься как однозначный признак неудачливости. Сегодня это чаще трактуется как рациональная жизненная стратегия, позволяющая экономить ресурсы для крупных целей или обеспечивать взаимную поддержку. В социологии даже появился термин "поколение бумеранга", описывающий взрослых людей, возвращающихся в родительский дом. Тем не менее, несмотря на экономическое одобрение, психологический аспект остается сложным, так как потребность в сепарации является естественным этапом развития здоровой личности. Таким образом, общество стало относиться к этому лояльнее с финансовой точки зрения, но внутрисемейное напряжение от этого никуда не исчезло», — подчеркнула Каталина.

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказывал НСН, что 9 из 10 людей становятся тревожными во взрослом возрасте из-за того, что один из их родителей страдал тревожностью, мнительностью или повышенной эмоциональностью.

