Минтранс предложил перенаправить средства с ремонта дорог на их защиту от БПЛА

Министерство транспорта России предложило разрешить направлять средства, выделенные на ремонт автомобильных дорог, на восстановление инфраструктуры после атак беспилотников, сообщает Forbes.

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В настоящее время при проведении ремонта дорог не предполагаются мероприятия по обустройству, замене и восстановлению конструкций для защиты от атак дронов. Также не предусмотрены работы по ликвидации последствий таких атак.

При этом в настоящее время объекты транспортной инфраструктуры, в том числе дороги и искусственные дорожные сооружения, подвергаются атакам украинских ДПЛА, что влияет на безопасность движения, отмечает Минтранс.

Если решение будет принято, регионы и владельцы автомобильных трасс смогут быстрее устанавливать на дороги и мосты защитные конструкции от налетов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов предложил компаниям самостоятельно закупать средства защиты от беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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