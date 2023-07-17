Во вторник в Москве ожидается похолодание

В Москву со вторника придут холода, рассказал «Известиям» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Температура упадет до 15-18 градусов тепла, а с столице ожидаются осадки в виде ливня с грозами и ветром до 18 метров в секунду. При этом такая же погода будет и в среду.

В четверг и пятницу также прогнозируется дождливая погода, но не такая сильная, как в предыдущие два дня. Воздух же прогреется до 21-23 градусов тепла, отметил Шувалов.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Погода В МосквеПохолодание

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