Во вторник в Москве ожидается похолодание

Температура упадет до 15-18 градусов тепла, а с столице ожидаются осадки в виде ливня с грозами и ветром до 18 метров в секунду. При этом такая же погода будет и в среду.

В четверг и пятницу также прогнозируется дождливая погода, но не такая сильная, как в предыдущие два дня. Воздух же прогреется до 21-23 градусов тепла, отметил Шувалов.

