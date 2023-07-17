Метеоролог Позднякова: За ночь 19 июля в Москве может выпасть почти 40% месячной нормы осадков
Сильный дождь ожидается в Москве в начале недели, за 12-14 часов в столице может выпасть почти 40% месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Как отметила метеоролог, сейчас в Карпатах к югу от Кракова возникла область пониженного давления, по мере движения на восток раскаленный воздух встретится с более прохладными массами от Балтийского моря. Впоследствии «безобидная атмосферная депрессия» станет мощным циклоном с развитой системой атмосферных фронтов.
«Один из них будет влиять на нашу погоду уж завтра ближе к вечеру. А весь спектр неблагоприятных метеорологических явлений ждем в ночь на среду: ливни, гроза, ветер до 18 м/сек», — написала Позднякова.
Специалист предупредила, что на Москву может обрушиться почти половина нормы осадков за месяц. Позднякова пообещала уточнить прогноз во вторник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru