Метеоролог Позднякова: За ночь 19 июля в Москве может выпасть почти 40% месячной нормы осадков

Как отметила метеоролог, сейчас в Карпатах к югу от Кракова возникла область пониженного давления, по мере движения на восток раскаленный воздух встретится с более прохладными массами от Балтийского моря. Впоследствии «безобидная атмосферная депрессия» станет мощным циклоном с развитой системой атмосферных фронтов.

«Один из них будет влиять на нашу погоду уж завтра ближе к вечеру. А весь спектр неблагоприятных метеорологических явлений ждем в ночь на среду: ливни, гроза, ветер до 18 м/сек», — написала Позднякова.

Специалист предупредила, что на Москву может обрушиться почти половина нормы осадков за месяц. Позднякова пообещала уточнить прогноз во вторник.

