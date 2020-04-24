Во ВШЭ назвали сильные и слабые стороны здравоохранения в России

Пандемия коронавируса выявила необходимость кардинальной реформы системы здравоохранения в России. Она выявила как сильные и слабые стороны системы здравоохранения. Об этом в эфире НСН рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Медицинское сообщество, безусловно, претерпит кардинальные изменения. Об этом говорил и министр здравоохранения, что нам необходимо извлечь уроки и заниматься серьезной реформой», - напомнила она.