Во ВШЭ назвали сильные и слабые стороны здравоохранения в России
Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ в эфире НСН рассказала, что пандемия коронавируса выявила необходимость кардинальной реформы системы здравоохранения в России.
Пандемия коронавируса выявила необходимость кардинальной реформы системы здравоохранения в России. Она выявила как сильные и слабые стороны системы здравоохранения. Об этом в эфире НСН рассказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
«Медицинское сообщество, безусловно, претерпит кардинальные изменения. Об этом говорил и министр здравоохранения, что нам необходимо извлечь уроки и заниматься серьезной реформой», - напомнила она.
По словам эксперта, сильные стороны российского здравоохранения очевидны. «Мобилизационная готовность системы здравоохранения и ее достаточная гибкость. Плюс новые технологии, которые российские врачи в состоянии внедрить для лечения пациентов. Индивидуализированный подход к каждому пациенту. Это очень сильные стороны. Результативность по пандемии, у нас самый низкий уровень смертности в Европе», - отметила Попович.
Среди слабых сторон она выделила региональную раздробленность, отсутствие вертикали управления, чрезмерную свобода действия в регионах. «Этим нужно будет заниматься», - заключила собеседница НСН.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса может послужить поводом для модернизации системы здравоохранения в России.
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