ВОЗ одобрила подготовку российского здравоохранения к борьбе с COVID-19

«Надо чтобы каждый делал максимум, мы сможем тогда победить», - заявила эксперт.

28 марта стало известно, что число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Эксперт указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости россиян.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.

