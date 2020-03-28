ВОЗ одобрила подготовку российского здравоохранения к борьбе с COVID-19
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что система здравоохранения РФ готова противостоять пандемии коронавируса. При этом она также отметила, что гражданам необходимо соблюдать требования самоизоляции и находиться дома. В противном случае, по ее мнению, количество заражений будет расти, заявила Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».
«Система здравоохранения России готова к борьбе с коронавирусом, но гражданам нужно соблюдать правила, оставаться дома, иначе число случаев заражения будет расти. Инфекция очень коварна», - цитирует Вуйнович РИА Новости.
Представитель ВОЗ отметила необходимость «всем известных профилактических гигиенических мер, которые может соблюдать каждый».
«Надо чтобы каждый делал максимум, мы сможем тогда победить», - заявила эксперт.
28 марта стало известно, что число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в России увеличилось за сутки с 1036 до 1264, число выздоровевших - с 45 до 49 человек.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Эксперт указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости россиян.
«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.
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