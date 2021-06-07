Про Чехова вспомни! Заслуженный учитель поспорил с ректором ВШЭ о двоечниках

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов связал бедность в стране с плохой успеваемостью школьников. По его словам, в каждом классе есть до 30% неуспевающих учеников, которые выйдут за пределы учреждения с плохим знанием математики или русского языка. Это трансформируется в экономическую неуспешность, в необходимость для общества этих граждан содержать.

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал рассуждение ректора слишком упрощенным.