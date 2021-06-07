Про Чехова вспомни! Заслуженный учитель поспорил с ректором ВШЭ о двоечниках

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург напомнил ректору ВШЭ, что многих известных писателей в школе оставляли на второй год. 

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов связал бедность в стране с плохой успеваемостью школьников. По его словам, в каждом классе есть до 30% неуспевающих учеников, которые выйдут за пределы учреждения с плохим знанием математики или русского языка. Это трансформируется в экономическую неуспешность, в необходимость для общества этих граждан содержать.

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал рассуждение ректора слишком упрощенным.

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«Очень линейное высказывание. У меня это, конечно, вызывает иронию. Во-первых, бедность людей связана и с экономическими, и политическими причинами. Это целая система, которая к этому приводит. Во-вторых, жизнь показывает, что многие троечники и люди, которые оставались на второй год, потом стали вполне себе приличными людьми. Пару раз на второй год оставляли Чехова. Часто неординарным детям тошно идти по программе, они идут своим, особым путем, у них есть альтернативные возможности и способности. Поэтому я бы так размашисто, как уважаемый ректор, не оценивал», - объяснил Ямбург.

Заслуженный учитель подчеркнул, что сегодня необходимо заниматься реальными проблемами в сфере образования на всех уровнях, а не искать виноватых.

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«Я не могу говорить на уровне «сам дурак» - этика не позволяет. Будучи во власти, ректор должен понимать, что принять, например, сейчас закон о просветительской деятельности означает напрочь убрать возможность для дискуссий, для развития критического мышления – вот, где собака порылась. Все-таки надо заниматься делом и не искать одну решающую причину, так не бывает», - добавил он.

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ФОТО: РИА Новости
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