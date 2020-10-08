Во время пандемии в Москве значительно вырос спрос на кремацию
Во время пандемии COVID-19 в Москве более чем на 30 процентов вырос спрос на услугу кремации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора официальной похоронной службы Москвы ГБУ "Ритуал" Артема Екимова.
По данным главного оператора похорон и кладбищ в столице, число кремаций выросло более чем на треть, а именно на 38 процентов. Ранее на 53 процента таких захоронений приходилось около 47 процентов традиционных захоронений в землю, тогда как сейчас кремация происходит в 70 процентах случаев.
По данным Екимова, в России, в отличие от ряда зарубежных стран, удалось избежать очередей на похоронные услуги. Также специалист отметил, что в случае гибели от COVID-19 сотрудники службы не настаивали на кремации, так как этот способ Роспотребнадзор назвал рекомендательным, а не обязательным, однако близкие погибшего зачастую шли навстречу и выбирали кремацию. Именно с этим Екимов связывает рост доли кремаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 115 / сут.
Умерли
21 865+202 / сут.
Выздоровели
995 тыс.+6 699 / сут.
- Во время пандемии в Москве значительно вырос спрос на кремацию
- Дональд Трамп вылечился от COVID-19
- В Москве умерли еще 55 пациентов с COVID-19
- Шойгу переговорил с главами Минобороны Армении и Азербайджана
- Саркисян выразил надежду на помощь РФ в прекращении войны в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru