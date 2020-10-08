Во время пандемии в Москве значительно вырос спрос на кремацию

По данным главного оператора похорон и кладбищ в столице, число кремаций выросло более чем на треть, а именно на 38 процентов. Ранее на 53 процента таких захоронений приходилось около 47 процентов традиционных захоронений в землю, тогда как сейчас кремация происходит в 70 процентах случаев.

По данным Екимова, в России, в отличие от ряда зарубежных стран, удалось избежать очередей на похоронные услуги. Также специалист отметил, что в случае гибели от COVID-19 сотрудники службы не настаивали на кремации, так как этот способ Роспотребнадзор назвал рекомендательным, а не обязательным, однако близкие погибшего зачастую шли навстречу и выбирали кремацию. Именно с этим Екимов связывает рост доли кремаций.



