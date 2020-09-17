Дугин посчитал неважным захоронение Ленина
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил уверенность, что Ленина однажды похоронят.
40% россиян выступают за захоронение вождя Октябрьской революции Владимира Ленина. Такие данные содержатся в опросе сервиса Superjob.
Как сообщает RT, 17% считают, что Ленина следует захоронить лишь тогда, когда уйдёт поколение, для которого он дорог. Ещё 22% предлагают оставить тело революционера в мавзолее на Красной площади.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил уверенность, что Ленина однажды похоронят.
«Рано или поздно его похоронят. Это сложная и сомнительная святыня. Он политический деятель, носитель определенной идеологии, а эта идеология в корне расходится с русской традицией и православием. И его культ представляет собой аномалию. Захоронение Ленина - это проблема не осмысления его роли, а ликвидации специфического советского культа, коммунизма в религиозном измерении. Этот культ потерял широкую опору в народе, это скорее малоосмысленный рудимент», - сказал Дугин.
Он не считает вопрос о захоронении Ленина важным для россиян.
«Но эта проблема настолько второстепенна и неважна, потому что люди не понимают, не почему его надо похоронить, а кто он такой. Что он делает в этом мавзолее. А другие, тоже не понимая, считают, что он представляет что-то важное, и сопротивляются захоронению. Тут инерция на инерцию. Получается малоосмысленная с социальной и философской точки зрения проблема», - заключил философ.
Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию приспособления под современное использование мавзолея Владимира Ленина. Однако позднее конкурс был отменен.
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