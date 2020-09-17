Дугин посчитал неважным захоронение Ленина

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил уверенность, что Ленина однажды похоронят. 



40% россиян выступают за захоронение вождя Октябрьской революции Владимира Ленина. Такие данные содержатся в опросе сервиса Superjob.

Как сообщает RT, 17% считают, что Ленина следует захоронить лишь тогда, когда уйдёт поколение, для которого он дорог. Ещё 22% предлагают оставить тело революционера в мавзолее на Красной площади.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил уверенность, что Ленина однажды похоронят.

«Рано или поздно его похоронят. Это сложная и сомнительная святыня. Он политический деятель, носитель определенной идеологии, а эта идеология в корне расходится с русской традицией и православием. И его культ представляет собой аномалию. Захоронение Ленина - это проблема не осмысления его роли, а ликвидации специфического советского культа, коммунизма в религиозном измерении. Этот культ потерял широкую опору в народе, это скорее малоосмысленный рудимент», - сказал Дугин.

«Христианский долг». Милонов сравнил Зюганова с язычниками из-за Ленина

Он не считает вопрос о захоронении Ленина важным для россиян.

«Но эта проблема настолько второстепенна и неважна, потому что люди не понимают, не почему его надо похоронить, а кто он такой. Что он делает в этом мавзолее. А другие, тоже не понимая, считают, что он представляет что-то важное, и сопротивляются захоронению. Тут инерция на инерцию. Получается малоосмысленная с социальной и философской точки зрения проблема», - заключил философ.

Ранее Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию приспособления под современное использование мавзолея Владимира Ленина. Однако позднее конкурс был отменен.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МавзолейВладимир Ленин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры