Дугин посчитал неважным захоронение Ленина

40% россиян выступают за захоронение вождя Октябрьской революции Владимира Ленина. Такие данные содержатся в опросе сервиса Superjob.

Как сообщает RT, 17% считают, что Ленина следует захоронить лишь тогда, когда уйдёт поколение, для которого он дорог. Ещё 22% предлагают оставить тело революционера в мавзолее на Красной площади.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН выразил уверенность, что Ленина однажды похоронят.

«Рано или поздно его похоронят. Это сложная и сомнительная святыня. Он политический деятель, носитель определенной идеологии, а эта идеология в корне расходится с русской традицией и православием. И его культ представляет собой аномалию. Захоронение Ленина - это проблема не осмысления его роли, а ликвидации специфического советского культа, коммунизма в религиозном измерении. Этот культ потерял широкую опору в народе, это скорее малоосмысленный рудимент», - сказал Дугин.