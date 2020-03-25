РЖД отменит десятки поездов по России

Перевозчик «Российские железные дороги» (РЖД) сократит частоту курсирования поездов по России и отменит некоторые из них. Причиной тому стало снижение пассажиропотока на фоне распространения коронавируса, сообщили в холдинге 25 марта.

Изменения коснутся 31 поезд «Федеральной пассажирской компании», в частности: Москва – Санкт-Петербург, Челябинск–Омск, Пенза–Ряжск, Самара–Казань и других.

Пассажиры, чьи поезда отменили, смогут совершить поездки на других поездах в уже запланированные даты или близкие вернуть деньги за билеты в полном объеме.