«Во вред потребителям»: Повышение пошлин на импортную технику назвали медвежьей услугой

Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает вопрос повышения таможенных пошлин на импортную электронику, сообщают «Ведомости». По данным издания, в ведомстве намерены принять решение совместно с Минэкономразвития. Гребенников уверен, что появление подобной информации в СМИ свидетельствует о скором повышении пошлин.

«Кардинально это не усложнит импорт, но увеличит стоимость для конечного потребителя, как и всегда, страдает пользователь. Есть вероятность, что стоимость вырастет не на процент, который вводит Минпромторг, а чуть больше, как привыкли делать предприниматели. Нас ждет очередное подорожание абсолютно всего. Насколько это сейчас необходимо - большой вопрос. Чтобы стимулировать собственное производство, нужно применять льготы для местных производителей, а не делать так, чтобы пользователи в магазинах снова увидели высокие цены. В России нет производства телефонов, телевизоров, которые бы удовлетворили потребности потребителей. Прежде чем стимулировать спрос на внутреннем рынке, необходимо создать предложение, его пока недостаточно», - заявил он.