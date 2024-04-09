«Во вред потребителям»: Повышение пошлин на импортную технику назвали медвежьей услугой

Повышение таможенных пошлин на импортную технику не увеличит интерес потребителей к российской электронике, поскольку прежде, чем стимулировать спрос, важно создать достаточное предложение, рассказал в интервью НСН директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

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Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывает вопрос повышения таможенных пошлин на импортную электронику, сообщают «Ведомости». По данным издания, в ведомстве намерены принять решение совместно с Минэкономразвития. Гребенников уверен, что появление подобной информации в СМИ свидетельствует о скором повышении пошлин.

«Кардинально это не усложнит импорт, но увеличит стоимость для конечного потребителя, как и всегда, страдает пользователь. Есть вероятность, что стоимость вырастет не на процент, который вводит Минпромторг, а чуть больше, как привыкли делать предприниматели. Нас ждет очередное подорожание абсолютно всего. Насколько это сейчас необходимо - большой вопрос. Чтобы стимулировать собственное производство, нужно применять льготы для местных производителей, а не делать так, чтобы пользователи в магазинах снова увидели высокие цены. В России нет производства телефонов, телевизоров, которые бы удовлетворили потребности потребителей. Прежде чем стимулировать спрос на внутреннем рынке, необходимо создать предложение, его пока недостаточно», - заявил он.

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Схожую точку зрения в беседе с НСН высказал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

«Россия импортирует смартфоны, компьютеры, крупную бытовую технику. Цифровая техника в большей степени импортируется, крупная бытовая техника в меньшей, но все равно есть существенная доля импорта. У нас, к сожалению, нет полного внутреннего развитого производства, которое бы покрывало потребности потребителей. Вводить дополнительные пошлины – делать технику дороже для потребителя, сужать ассортимент, и, как следствие, уменьшать конкуренцию. Сейчас достаточно воздействий на рынок, в том числе внешних, санкционных. Самим оказывать медвежью услугу собственным потребителям – неадекватно и не нужно», - пояснил он.

Ранее Минпромторг РФ допустил включение Tefal и Rowenta в список параллельного импорта. Бренды включат в перечень в случае прекращения поставок и при поддержке расширения списка со стороны органов исполнительной власти и бизнес-сообщества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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