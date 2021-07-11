Во Внуково раскрыли причину огромных очередей на стойках регистрации аэропорта
Из-за необходимости проверить документы на коронавирус у вылетающих из аэропорта во Внуково образовались гигантские очереди на стойках регистрации. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.
Авиапассажиры выложили в Сеть с фотографии и видео с большими очередями улетающих. Видно, что очереди растянулись от входа в терминал до стоек регистрации. Некоторые провели в очереди по нескольку часов.
Ранее аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево.
Напомним, в связи с распространением коронавируса все авиапассажиры обязаны предоставить в аэропорту подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
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