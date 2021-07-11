Во Внуково раскрыли причину огромных очередей на стойках регистрации аэропорта

Авиапассажиры выложили в Сеть с фотографии и видео с большими очередями улетающих. Видно, что очереди растянулись от входа в терминал до стоек регистрации. Некоторые провели в очереди по нескольку часов.

Ранее аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево.

Напомним, в связи с распространением коронавируса все авиапассажиры обязаны предоставить в аэропорту подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

