Во Внуково раскрыли причину огромных очередей на стойках регистрации аэропорта

Из-за необходимости проверить документы на коронавирус у вылетающих из аэропорта во Внуково образовались гигантские очереди на стойках регистрации. Об этом сообщили в администрации воздушной гавани.

Пассажиров «Аэрофлота» просят заранее прибывать в Шереметьево из-за очередей

Авиапассажиры выложили в Сеть с фотографии и видео с большими очередями улетающих. Видно, что очереди растянулись от входа в терминал до стоек регистрации. Некоторые провели в очереди по нескольку часов.

Ранее аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Шереметьево.

Напомним, в связи с распространением коронавируса все авиапассажиры обязаны предоставить в аэропорту подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АвиапассажирыДокументыПандемияКоронавирусВнуково Аэропорт
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