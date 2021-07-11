Пассажиров «Аэрофлота» просят заранее прибывать в Шереметьево из-за очередей

Это связано с тем, что вылетающим за границу необходимо предъявлять документы на COVID-19.

«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др., время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось», - следует из сообщения «Аэрофлота».

Как сообщалось, чтобы снять напряжение, выделены дополнительные стойки регистрации. Об этом рассказала директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова.

