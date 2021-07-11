Пассажиров «Аэрофлота» просят заранее прибывать в Шереметьево из-за очередей
Авиакомпания «Аэрофлот» просит пассажиров заранее прибывать в московский аэропорт Шереметьево, говорится в сообщении перевозчика.
Это связано с тем, что вылетающим за границу необходимо предъявлять документы на COVID-19.
«В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок документов, включая результаты ПЦР-тестов об отсутствии инфекции COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др., время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, на регистрации в терминале D увеличилось», - следует из сообщения «Аэрофлота».
Как сообщалось, чтобы снять напряжение, выделены дополнительные стойки регистрации. Об этом рассказала директор по связям с общественностью авиагавани Анна Захаренкова.
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